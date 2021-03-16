سحب عينات عشوائية من الطلاب بمدارس أوجلة

انطلقت يوم أمس حملة سحب العينات العشوائية من داخل مدارس التعليم الأساسي والثانوي بمراقبة التربية والتعليم في أوجلة، وذلك للتأكد من عدم وجود إصابات بفيروس كورونا في مدارس المدينة.

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