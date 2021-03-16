مؤسسة النفط وشركة الزاوية تبحثان مشاريع منظومات القياس بالشركة

بحثت إدارة التفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة الزاوية لتكرير النفط الوضع الحالي للمشاريع القائمة لمنظومات القياس بالشركة.

وبين المكتب الإعلامي لشركة الزاوية لتكرير النفط أن الاجتماع الذي جرى بمقر شركة الزاوية لتكرير النفط بحث جملة من الأمور المتعلقة بمنظومات القياس والعدادات في خزانات النفط الخام والمنتجات بالشركة كـما تم التطرق إلى الوضع الحالي للمشاريع القائمة لمنظومات القياس بالشركة

وضم الاجتماع رئيس لجنة الإدارة بشركة الزاوية لتكرير النفط الصادق الجرمي وعضو لجنة الادارة للعمليات عماد الطاهر وعضو لجنة الإدارة للفنية والمشروعات مصطفى خليفة ومدير عام العمليات يحى بن كورة ومدير عام المشروعات خيري الدين ابوخدير ومدير إدارة المنتجات والخام نوري بارود ومدير إدارة المشروعات بالشركة يوسف قويدر.

ومن جانب المؤسسة الوطنية للنفط شارك في الاجتماع مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس علي فرج الساعدي ومدير إدارة القياس حامد محمد علي ومراقب القياس والإحصائيات وليد مفتاح عون ومنسق مكتب القياس بمصفاة الزاوية شعبان الفيتوري.

وعقب هذا الإجتماع زيارة ميدانية لمراقبة حركة الزيت للوقوف على سير العمل بالمشاريع