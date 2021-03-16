بدء الامتحانات النهائية للفصل الأول لطلاب التعليم الأساسي والثانوي بأوجلة

بدأت قبل يومين، الامتحانات النهائية للفصل الأول لطلبة وطالبات مدارس التعليم الأساسي والثانوي، بقطاع التربية والتعليم في أوجلة، والتي تستمر قرابة أسبوعين.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
لجنة “5+5” العسكرية تجدد مطالبتها لمجلس الأمن بالمساعدة لإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مؤسسة النفط وشركة الزاوية تبحثان مشاريع منظومات القياس بالشركة
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
سحب عينات عشوائية من الطلاب بمدارس أوجلة
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
بن شرادة: على حكومة الدبيبة إخراج المرتزقة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
أضف تعليقـك