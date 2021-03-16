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بدء الامتحانات النهائية للفصل الأول لطلاب التعليم الأساسي والثانوي بأوجلة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بدأت قبل يومين، الامتحانات النهائية للفصل الأول لطلبة وطالبات مدارس التعليم الأساسي والثانوي، بقطاع التربية والتعليم في أوجلة، والتي تستمر قرابة أسبوعين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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