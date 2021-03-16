بدء الامتحانات النهائية للفصل الأول لطلاب التعليم الأساسي والثانوي بأوجلة

بدأت قبل يومين، الامتحانات النهائية للفصل الأول لطلبة وطالبات مدارس التعليم الأساسي والثانوي، بقطاع التربية والتعليم في أوجلة، والتي تستمر قرابة أسبوعين.

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