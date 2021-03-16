محلل سياسي تونسي: رهان حركة النهضة على دعم السراج سقط

محلل سياسي تونسي: «النهضة» أساءت فهم المتغيرات بليبيا عبر دعمها لـ«السراج»

اعتبر المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان، أنّ حركة “النهضة” أساءت فهم المتغيرات الحاصلة في ليبيا عبر دعمها لحكومة فائز السراج المنتهية ولايتها، إضافة إلى قلقها الخفي من التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا أفضت إلى تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال “ترجمان”، في تصريحات نقلتها صحيفة «إرم نيوز»: “إنّ هناك حالة من القلق والانزعاج الخفي لدى حركة النهضة بعد التوصل إلى حل سياسي في ليبيا”.

ورأى أنّ “حركة النهضة تُراكم خسائرها في الداخل والخارج، وبالتالي فإن رهانها على دعم جماعة الإخوان المسلمين وفائز السراج سقط وانتهى، وحتى تركيا تخلت عن السراج، وبالتالي فإنّ قادة النهضة لم يفهموا المتغيرات في ليبيا”.

وأكد أنّ “تونس الكاسب الأكبر من انتهاء الأزمة في ليبيا، خاصة أن تلك الأزمة تسببت في خسائر كبيرة على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي في تونس.

مشيرا إلى أن “80% من الليبيين يتمركزون في المناطق القريبة من الحدود مع تونس، وبالتالي هناك أمل في عودة العلاقات وتدفق أعداد كبيرة من الليبيين ومن السلع مع فتح الحدود”.