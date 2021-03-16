السايح يوقع مع الأمم المتحدة على محضر تمديد مشروع تعزيز الانتخابات 

وقع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو، اليوم، محضر تمديد مشروع تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي، بيبول، إلى نهاية ديسمبر 2021.

جاء ذلك خلال اجتماعهما اليوم بمقر المفوضية لبحث سبل التعاون بين الطرفين من أجل دعم المفوضية في تحضيراتها للانتخابات القادمة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

الجدير بالذكر، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الدعم الدولي الحثيث لاستعدادات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات القادمة وفق المعايير المتعارف عليها دوليا، بحيث تحظى بالمصداقية، وتتسم بالشفافية والشمولية.

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