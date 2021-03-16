أهالي طبرق يرحبون باحتضان مؤتمر للمصالحة الوطنية بين الليبيين

تقدم أهالي طبرق، اليوم الثلاثاء، بأحر التهاني والتبريكات للشعب الليبي، بعد احتضان مدينتهم انطلاق حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدين استعدادهم لاستقبال مؤتمر المصالحة الوطنية.

وقال أهالي ومؤسسات المجتمع المدني بطبرق، في بيان طالعته “الساعة 24″، إنهم يتطلعون للمرحلة التاريخية بأن يعم الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي الوطن بأسره، مشيرين إلى ما يعانيه المواطن حاليا من جائحة كورونا، وأزمة السيولة وغيرها.

وقدم الأهالي التحايا لكل من يساهم في استقرار البلاد، ودعوا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى العمل على مصالحة الشعب لينعم أبناء ليبيا بخيراتها.