وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية يتسلم مهامه

تسلم بدر الدين الصادق التومي اليوم الثلاثاء مهامه وزيرا للحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن مراسم التسليم والاستلام جرت بين وكيل الوزارة للشؤون الفنية المكلف بتسيير مهام الوزارة بحكومة الوفاق عبدالباري شنبارو ووزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين الصادق التومي بحضور وكيل الوزارة لشؤون الديوان صالح صكلول وعضو لجنة الحوار محمد اللافي بجنيف وروساء الجهات التابعة للوزارة وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة والموظفين بها وعميد بلدية البوانيس.

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