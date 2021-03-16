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العميد مازن : الداخلية تسعى لتحقيق عدة أهداف أهمها الاستحقاق الانتخابي

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، العميد خالد مازن، إن الحكومة تهدف إلى رفع المعاناة عن المواطن، مشيرا في لقاء مع قناة ليبيا الوطنية إلى أن وزارة الداخلية لديها أهداف ستقوم بها في هذه الفترة القصيرة، ومن أهمها ملف الاستحقاق الانتخابي لتحديد هوية الدولة الليبية.
وأضاف مازن إن من أهم أهداف الوزارة توحيد المؤسسة الأمنية، والنظر في كل المشاكل، داعيا جميع منتسبي الداخلية في عموم ليبيا إلى العمل بروح المسؤولية، والارتقاء بمستوى أداء الوزارة بما يحقق الأمن واستتبابه في البلاد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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