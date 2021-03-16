هدية يطالب بحسم ملف المناصب السيادية

دعا عضو مجلس النواب رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، البرلمان إلى الإسراع في حسم ملف المناصب السيادية.

وقال هدية في تصريح لـ”بوابة افريقيا الاخبارية”، :”يتوجب على مجلس النواب العمل بنفس الوتيرة التي عمل بها طيلة الأسابيع الماضية خلال عملية منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وأن يعمل خلال الأسابيع القادمة في اتجاه توحيد المناصب السيادية أو إعادة تشكيلها بشكل سريع جدا بالتنسيق مع مجلس الدولة استكمالا لمخرجات الاتفاق السياسي لإنهاء الانقسام في هذه المؤسسات المهمة لكل الليبيين”.

وشدد هدية، أنه على مجلس النواب ومجلس الدولة تحمل مسؤولياتهما تجاه هذه الاستحقاقات واستكمالها وأن يتم البت في هذه المناصب وبشكل سريع حتى تتمكن حكومة الوحدة أن تتعامل مع أجسام موحدة تراقبها وتشرف على عملها.

وفيما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، طالب هدية، البرلمان والمجلس الاعلى للدولة بأن يتخذا الإجراءات اللازمة وبشكل عاجل ووفق مخرجات الاتفاق السياسي، بما يساهم في تخفيض معاناة الشعب من نقص في السيولة، والعمل على معالجة الدين العام في المرحلة المقبلة.