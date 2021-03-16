الدبيبه يوجه بإيقاف انعقاد اجتماعات المؤسسات الاستثمارية والشركات العامة

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه بالإيقاف المؤقت لانعقاد اجتماعات مجلس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة وكذلك التي تساهم فيها الدولة إلى حين إشعار واعتبار المحاضر والقرارات الصادرة من تاريخ منح الثقة للحكومة 10 مارس 2021 ملغاة وكأنها لم تكن.

وبموجب منشور الدبيبه رقم 3 لسنة 2021 يحظر على مكتب السجل التجاري العام والمكاتب لتابعة له قيد أي قرارات أو محاضر اجتماعات بالمخالفة لأحكام المنشور.

وبين الدبيبه في منشورة الموجه لرؤساء مجالس أمناء المؤسسات والصناديق الاستثمارية ورؤساء الجمعيات العمومية للشركات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة أن هذه التوجيهات تأتي التزاما بالمسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية والتي من بينها النهوض بالشركات العامة وتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهها وحرصا على استقرار وانتظام سير العمل بالشركات العامة وكذلك التي تساهم فيها الدولة مما يستوجب وضع جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية لاسيما في ظل ظروف المرحلة الراهنة.