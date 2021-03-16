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الدبيبه يصدر هذه التعليمات لوزراء حكومتي الوفاق والمؤقتة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه تعليمات لوزراء حكومتي الوفاق والمؤقتة بعدم اتخاذ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة بالمخالفة للصلاحيات التسيرية (تصريف الأعمال) التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة.

وقال الدبيبه في منشور رقم 2 لسنة 2021 “استدعى انتباه حكومة الوحدة الوطنية قيام العديد من الوزراء في حكومتي الوفاق الوطني والمؤقتة باتخاذ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة بالمخالفة للصلاحيات التسييرية (تصريف الأعمال) التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة” عليه “يحظر الإقدام على مثل هذه التصرفات كما أن كل الإجراءات التي اتخذت بالمخالفة للمهام التسييرية وتصريف الأعمال بالوزارات تعد باطلة ولا تنتج أي أثر قانوني”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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