اتفاق ليبي تونسي حول التعاون في ملف حقوق الإنسان

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمقر الرابطة في العاصمة التونسية، حيث توصلا إلى اتفاقية تعاون مشترك، وذلك لرفع مستوى التشبيك والتشاور والتعاون في قضايا حقوق الإنسان على مستوى البلدين وعلى المستوى المغاربى والإقليمى.

وشارك في الاجتماع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال امسلم، وبشير العبيدي، الكاتب العام للرابطة التونسية.

وتناول الاجتماع المشترك بحث سبل وآليات التعاون الثنائي في إطار التدريب ورفع القدرات بمجالات حقوق الإنسان وحقوق الطفل والرصد والتوثيق وتقصي الحقائق، وتبادل الخبرات، كما ناقش المشترك تعزيز أطر التعاون الثنائي.

جذير بالذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تأسـست في سنة 1977.م وهي من أعرق مؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة العربية والمغاربية ،وتمثل مرجعية و بيت خبرة حقوقية عريق.