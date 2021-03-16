انقطاع التيار عن أجزاء من المنطقة الغربية جراء سرقة أسلاك كهربائية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المنطقة الغربية جراء سرقة أسلاك كهربائية.

وأكدت المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء سرقة خط دغدوغ من 30 ماجر مسافة 900 متر والذي يغذي نحو 9 محولات سكنية بدائرة توزيع جنوب زليتن، وكذلك سرقة خط الوادي من 30 التصنيع مسافة 1300 متر والذي يغذي نحو 20 محول سكني وزراعي بدائرة توزيع كعام، كما تم بدائرة توزيع قصر بن غشير سرقة خط المرازيق 2 من 30 السجاد مسافة 450 متر، وكذلك سرقة خط سليمات من الساحلي 2 مسافة 900 متر بدائرة توزيع الكريمية .

وبينت الشركة العامة للكهرباء أن أعمال السرقة أدت لانقطع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المناطق المذكورة .