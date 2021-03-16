محلل سياسي تونسي: هناك ليبيا جديدة تتشكّل وتحتاج الترفع عن منطق المحاصصة

قال المحلل السياسي التونسي هشام الحاجي، إنّ هناك ليبيا جديدة بصدد التشكّل وهي في حاجة إلى منطق جديد ورؤية جديدة، وإلى الترفع عن منطق المحاصصة الحزبية.

وأضاف “الحاجي”، في تصريحات نقلها موقع «إرم نيوز»، أنّ تونس اليوم تعيش حالة استعصاء سياسي ومن الممكن الاستفادة من التطور الإيجابي في المشهد الليبي، لا سيما أنه تاريخيا كانت هناك علاقات تأثير وتأثر بين البلدين.

وبخصوص آفاق العلاقات الجديدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، اعتبر الحاجي أنّ الجهد التونسي يكاد يكون غائبا في هذا المجال، حيث لا نملك معطيات حقيقية وكل ما يدور إشاعات ومناكفات بين الرئاسات وإلى حد الآن لا يوجد توجه إستراتيجي ورؤية واضحة.