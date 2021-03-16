18 إصابة بفيروس كورونا في أجدابيا و4 حالات شفاء

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا – اجدابيا، تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء.
وقالت اللجنة في بيان اليوم، إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض – إجدابيا تسلم اليوم 59 عينة لتحليلها أظهرت التحاليل المعملية سلبية 41 عينة، فيما تأكدت إصابة 18 حالة منها 11 جديدة، و7 مخالطة.
«مكافحة الأمراض»: 1041 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 1071 حالة
وبحسب البيان، تم تسجيل 4 حالات شفاء أيضا، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك