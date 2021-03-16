بجانب التحديات المعيشية .. الصلابي: الإعداد للانتخابات المهمة الأساسية لحكومة الوحدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد عضو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، المدعو علي الصلابي، أن المهمة الأساسية التي جاءت لأجلها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة هي الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية العام.

الصلابي أوضح – في تصريحات صحفية – أن الليبيين ينتظرون من الحكومة، بالإضافة لمهمة الانتخابات الرئيسية التي جاءت من أجلها، إدارة الشؤون اليومية لهم، والتصدي لمعركة جائحة كورونا، وأيضا مواجهة التحديات المعيشية، وتأمين حياة الناس، حسب قوله .

وأضاف أن ما تم التوصل إليه من توافق بين غالبية ممثلي الشعب الليبي على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وإنهاء مرحلة الاقتتال الداخلي يمثل إنجازا في حد ذاته، لكنه إنجاز مشروط بإنهاء الحكومة لمهمتها، وهي التوصل إلى إجراء الانتخابات في موعدها .

وذكر أن أمام الحكومة فرصة تاريخية لجمع كلمة الليبيين وتوحيد صفوفهم وصولاً إلى الانتخابات التشريعية، لا سيما أنها تحظى بقبول إقليمي ودولي منقطع النظير، لافتًا إلى ضرورة عمل الحكومة على إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة، وتهيئة الظروف لها بالتعاون مع المجلس الرئاسي وأعضائه، حسب وصفه .

وبيّن أن المدة الزمنية القصيرة لحكومة الوحدة الوطنية تفترض منها ليس فقط التركيز قدر المستطاع على الأولويات الرئيسية التي من أجلها جاءت، وإنما أيضا إعادة رسم صورة ليبيا إقليميا ودوليا بما يحفظ سيادتها ويهيئ المناخ لولادة كيان سياسي ديمقراطي حقيقي.

ودعا المدعو الصلابي كل الليبيين إلى العمل الجاد من أجل استعادة روح التضامن الوطني والإخاء بما يخدم آية الاستخلاف التي حبا الله بها الإنسان وميزه بها عن غيره من مخلوقاته، والقطع مع الأجسام السياسية الهزيلة التي فشلت في توحيد الليبيين وحفظ أمنهم واستقرارهم، وفق تعبيره.

واختتم بقوله “طبعا لا يمكن أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية المجمع عليها حتى الآن بمهماتها من دون إسناد سياسي وشعبي من مختلف القوى السياسية والقبلية في ليبيا، ومن دون مساعدة إقليمية ودولية تقوم على أساس احترام السيادة الليبية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية”.

وتسلم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مهامهم رسميا من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، لتبدأ مرحلة جديدة في إدارة شؤون البلاد استعدادا للانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.