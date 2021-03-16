«المنفي»: مراسم التسليم بين «الوفاق والرئاسي» يوم تاريخي يرسخ مبدأ تداول السلطة

جرت، اليوم الثلاثاء، مراسم التسليم والتسلّم بين محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل ملتقى الحوار الليبي بجنيف، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابق فائز السراج.

وحضر مراسم التسليم والتسلّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق وأحمد حمزة ومحمد عماري زايد وعبدالسلام كاجمان.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في بداية كلمته الشكر والثناء لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على كل ما بذلوه خلال الفترة السابقة في ظل المصاعب المتعددة التي مروا بها.

وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي إن اليوم يُعد يوما تاريخيًّا لليبيين في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، مؤكداً سعي المجلس لتوحيد كافة مؤسسات الدولة الليبية والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة

واختتم «المنفي» قائلا: «إننا سنعمل على التجهيز للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر من العام الحالي مؤكدين أننا سنسلم السلطة في موعدها كما وعدنا كل الليبيين منذ اليوم الأول».