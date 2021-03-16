«الكهرباء»: سرقة 4 خطوط تغذية كاملة تغطى أكثر من 29 محول سكني وزراعيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة 4 خطوط تغذية كاملة تغطي أكثر من 29 محول سكني وزراعيا، ولمسافة 3550 مترا.

وأكدت الشركة في بيان اليوم، سرقة خط دغدوغ من 30 ماجر مسافة 900 متر، والذي يغذي نحو 9 محولات سكنية بدائرة توزيع جنوب زليتن.

كما اكدت سرقة خط الوادي من 30 التصنيع مسافة 1300 متر، الذي يغذي نحو 20 محولا سكنيا وزراعيا بدائرة توزيع كعام.

وبحسب البيان تم بدائرة توزيع قصر بن غشير، سرقة خط المرازيق 2 من 30 السجاد مسافة 450 مترا، وكذلك سرقة خط سليمات من الساحلي 2 مسافة 900 متر بدائرة توزيع الكريمية.

وشدد الشركة على أن «هذا العمل الإجرامي» تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المناطق المذكورة.

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