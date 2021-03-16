ديوان المحاسبة يخفض قوة العمل في مؤسسات إلى 50% بسبب انتشار فيروس كورونا

وجه ديوان المحاسبة، بتخفيض القوى العمومية للإدارات والفروع والمكاتب والوحدات التابعة بنسبة 50%، يتم تحديدها من قبل المديرين بالتنسيق مع الموظفين، وذلك بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا.

وقال الديوان في بيان اليوم، إن قراره جاء في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، وللحد من انتشاره باتباع طرق الوقاية من تعقيم وارتداء كمامات والمحافظة على المسافات القانونية والحد من التجمعات.

«مكافحة الأمراض»: 1041 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 1071 حالة

وشدد على ضرورة الالتزام عند الحضور إلى العمل بارتداء الكمامات واتباع طرق التعقيم المتبعة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 1071 مصابًا، في حين توفي 4 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا