الدبيبة يوقف موقتا انعقاد اجتماعات مجالس أمناء المؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة والمساهمة

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إيقاف موقف لانعقاد اجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة، وكذلك التي تساهم فيها الدولة إلى حين إشعار آخر.

واعتبر منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم «3» لسنة 2021، المحاضر والقرارات الصادرة من تاريخ منح الثقة للحكومة في 10 مارس 2021 «ملغاة وكأن لم تكن»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة.

وحظر قرار رئيس الحكومة على مكتب السجل التجاري العام والمكاتب التابعة له قيد أي قرارات أو محاضر اجتماعات بالمخالفة لأحكام المنشور.

– الدبيبة يقرر إيقاف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية والشركات العامة موقتا

وسبق أن قرر الدبيبة، السبت 13 مارس، إيقاف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها والشركات العامة، موقتًا، وطالب مصرف ليبيا المركزي والمصارف العامة الآخرى إيقاف أية معاملات مخالفة لأحكام هذا القرار.

وجاء القرار «حرصًا من الحكومة على الحفاظ على المال العام، بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمة للوطن والمواطن»، وهدف إلى «تلافي أية شبهات للفساد، والتصرف في أموال الدولة دون وجه حق، ومن واجب المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية»، حسب بيان منشور على صفحة وزارة المالية بحكومة الوحدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا