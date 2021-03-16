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الدبيبة يوقف موقتا انعقاد اجتماعات مجالس أمناء المؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة والمساهمة

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إيقاف موقف لانعقاد اجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة، وكذلك التي تساهم فيها الدولة إلى حين إشعار آخر.

واعتبر منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم «3» لسنة 2021، المحاضر والقرارات الصادرة من تاريخ منح الثقة للحكومة في 10 مارس 2021 «ملغاة وكأن لم تكن»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة.

وحظر قرار رئيس الحكومة على مكتب السجل التجاري العام والمكاتب التابعة له قيد أي قرارات أو محاضر اجتماعات بالمخالفة لأحكام المنشور.

– الدبيبة يقرر إيقاف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية والشركات العامة موقتا

وسبق أن قرر الدبيبة، السبت 13 مارس، إيقاف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها والشركات العامة، موقتًا، وطالب مصرف ليبيا المركزي والمصارف العامة الآخرى إيقاف أية معاملات مخالفة لأحكام هذا القرار.

وجاء القرار «حرصًا من الحكومة على الحفاظ على المال العام، بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمة للوطن والمواطن»، وهدف إلى «تلافي أية شبهات للفساد، والتصرف في أموال الدولة دون وجه حق، ومن واجب المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية»، حسب بيان منشور على صفحة وزارة المالية بحكومة الوحدة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • لا يخعكم أحد بأن الليبيين اختاروا حكومتهم في جينف ومنحوها الثقه في سرت فكل المسرحيات التي رأيتموها هي تحصيل حاصل ولكن يبدو ان الأمم المتحده عادت الي رشدها (وشفها حال الليبيين فقامت أستيفاني وفرضت علي الليبيين حكومه ومنحتها ضؤ أخضر وباشرت البعض من عملها قبل حتي تحصل علي ثقة البرلمان التي يبدو للوله الأولي انها افضل من الحكومه التي فرضها ليّون ومنها ضؤ الأخضر والشرعيه الدوليه رغم أنف الليبيين او ربما مشاركة تركيا لأستيفاني في هذه المره وفي هذا الاختيار هو الذي انتج حكومه تبشر بالخير رغم انه واضح عليها الولاء لتركيا ولكن في حالة ما تبني ليبيا وتعود للمواطن مكانته وكرامته فلا يهم ان كانت مواليه لتركيا المهم تركيا تسحب أنكشاريها من علي الارض الليبيه وبعدها التعامل التجاري وعودة شركاتها ليس بالمشكله

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