عقب تسلمه السُلطة.. “المنفي”: سنبدأ العمل منذ الغد وكل وزير لديه 75 يوماً لتقديم خدماته أو الاستقالة

بعد مراسم التسليم والتسلم اليوم الثلاثاء 16 مارس بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابق برئاسة “فائز السراج” ورئيس المجلس الرئاسي الجديد اليوم في ديوان مجلس الوزراء بطرابلس.

تكلّم “محمد يونس المنفي” رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية عبر تغريدةٍ لهُ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: “إستلمنا اليوم مهامنا الرسمية، وسنبدأ العمل كما أوضحت سابقاً من الإستلام، وستكون هناك قرارات لصالح الوطن والمواطن من يوم الغد، وأصدرنا التعليمات والتوجيهات للحكومة بالبدء في العمل الميداني وحلحلة المشاكل والعراقيل.

وأضاف قائلاً:”على أي وزير تقديم إنجازات عمله في خلال 75 يوماً، ومن لا يستطيع العمل يُقال ويُعين بديله، فهناك كفاءات تستطيع العمل بشكل أفضل لتقديم الخدمات المطلوبة”.