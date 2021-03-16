معيتيق: سلمنا السلطة بشكل ديمقراطي يليق بتضحيات أبناء ليبيا

بارك أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، اليوم الثلاثاء، تسلم السلطة الجديدة مهامها.

وقال معيتيق في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “سلمنا بحمد الله اليوم السلطة للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية بشكل ديمقراطي يليق بتضحيات ونضال كافة أبناء ليبيا من أجل الوصول إلى هذا النموذج الديمقراطي وهذا الشكل الحضاري للتداول السلمي للسلطة”.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إلى مقر رئاسة الحكومة في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، وكان في استقبالهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، وأعضاء المجلس.

وقال المنفي، في كلمته خلال مراسم تسليم السلطة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية، إن اليوم يعد «مشهدًا تاريخيًّا» لليبيين في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

وأضاف أن الجزء الأول من عمل المجلس وحكومة الوحدة «سيكون التجهيز للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر»، معقبًا: «سنسلم السلطة في موعدها كما وعدنا الليبيين».