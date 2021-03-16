بحث آليات تعاونٍ ليبي تونسي في مجال حقوق الإنسان

عقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة ، إجتماعا مشتركا مع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال امسلم، و بشير العبيدي ، الكاتب العام للرابطة التونسية ، صباح اليوم الثلاثاء 16 مارس الجاري بمقر الرابطة في العاصمة التونسية تونس .

وتناول الإجتماع، بحسب بيان للجنة، “بحث سبل وآليات التعاون الثنائي في إطار التدريب ورفع القدرات بمجالات حقوق الإنسان وحقوق الطفل والرصد والتوثيق وتقصئ الحقائق ، وتبادل الخبرات”.

كما ناقش الإجتماع، وفق ذات المصدر، “تعزيز أطر التعاون الثنائي فيما بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال التوصل إلى إتفاقية تعاون مشترك ، وذلك لرفع مستوى التشبيك والتعاون ، وكذلك التشاور والتعاون في قضايا حقوق الإنسان على مستوي البلدين الشقيقين وعلى المستوي المغاربى والإقليمى”.

وأشار ت اللجنة إلى أن “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تأسـست في سنة 1977.م وهي من أعرق مؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة العربية والمغاربية ،وتمثل مرجعية و بيت خبرة حقوقية عريق” وفق نص البيان.

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