بحث آليات تعاونٍ ليبي تونسي في مجال حقوق الإنسان

عقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة ، إجتماعا مشتركا مع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال امسلم، و بشير العبيدي ، الكاتب العام للرابطة التونسية ، صباح اليوم الثلاثاء 16 مارس الجاري بمقر الرابطة في العاصمة التونسية تونس .
وتناول الإجتماع، بحسب بيان للجنة، “بحث سبل وآليات التعاون الثنائي في إطار التدريب ورفع القدرات بمجالات حقوق الإنسان وحقوق الطفل والرصد والتوثيق وتقصئ الحقائق ، وتبادل الخبرات”.
كما ناقش الإجتماع، وفق ذات المصدر، “تعزيز أطر التعاون الثنائي فيما بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال التوصل إلى إتفاقية تعاون مشترك ، وذلك لرفع مستوى التشبيك والتعاون ، وكذلك التشاور والتعاون في قضايا حقوق الإنسان على مستوي البلدين الشقيقين وعلى المستوي المغاربى والإقليمى”.
وأشار ت اللجنة إلى أن “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تأسـست في سنة 1977.م وهي من أعرق مؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة العربية والمغاربية ،وتمثل مرجعية و بيت خبرة حقوقية عريق” وفق نص البيان.
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