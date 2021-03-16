الميهوب: لم يكن ينقصنا إلا حضور الغرياني في جلسة اليمين الدستوري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، أن تواجد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، جلسة أداء القسم الدستوري من قبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أمام البرلمان اليوم، لم يكن مقبولاً.

الميهوب تساءل، في تسجيل صوتي له، عن سبب تواجده داخل القاعة بينما مجلس النواب صنف جماعته كجماعة إرهابية، قائلاً “كان لزاما علينا طرده من القاعة وكذلك بسبب دعم جماعته غير المحدود للمرتزقة وألا تكون ليبيا في أمان واستقرار”.

وأكد أنه ليس بينه وبين المشري علاقة شخصية ولا يعرفه وليست هناك خصومة شخصية، موضحًا “ما بيننا هو الوطن ودعمه اللامحدود للتطرف، كما أنه تزعم جسم هلامي وهمي غير دستوري، كما يتزعم تنظيم تم تصنيفه من مجلس النواب كجماعة إرهابية يجب محاربتها والقضاء عليها”.

وعن حضور السفير التركي، قال إنه يدعم بلده وبالتالي هو يعتبر ممثلا لمستعمر ومحتل لليبيا، كما أن مجلس النواب قطع العلاقات مع تركيا وليس هناك ما يفيد عودة العلاقات ليتواجد السفير داخل قبة مجلس النواب، مؤكدًا أن اليوم كان مؤسفًا للغاية، ولم ينقصه سوى حضور الغرياني، على حد قوله.

وأكد أن المشهد هو ما دعاه للخروج والدعوة لطردهم من القاعة، مؤكدا أنه لم يعرف أنهم ضمن المدعوين للحضور إلا عندما رآهم، مضيفا هنا كانت المفاجأة الكبيرة من رئيس المجلس تحديدًا، وهم لم يحضروا من تلقاء أنفسهم ولكن بالتأكيد رئاسة المجلس هي من دعتهم”.

وأوضح أن نائب رئيس المجلس فوزي النويري بالغ في ردة فعله إرضاء لبعض الحضور خاصة من السفراء الأجانب، كما قد تكون له مطامع في مناصب سيادية أخرى، مضيفا “أعتبر نفسي لم أسمع منه شيئا لأنه لا يهمني في شيء، أعرف منهجه وأعرف موقعه، وكان الأجدر أن يلتزم الصمت إكراما لمدينته التي تعيث فيها المليشيات فسادا”.

وأكد أن النويري لم يكن يحق له طبقا للائحة طلب الأمن لطرده قبل أن يستشير رئاسة المجلس بحيث إذا رأت أنه يضر بسير الجلسات يمكن أن تطلب منه مغادرة الجلسة، مضيفا “أما ناب الرئيس فأنا لا أعمل عنده في شركة ليقوم بطلب الأمن، وكان يجب أن يحترم المدينة التي انتخبتني”، فيما ربط بين موقف النويري وبين ما يتردد من أنه يسعى للحصول على منصب برئاسة المخابرات.