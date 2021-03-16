ارتفاعٌ جديد لعدد حالات كورونا بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم الثلاثاء تسجيل 526 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 489622 حالة.

وحسب المعطيات النشرة اليومية للكوفيد19،فقد تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8737، وتم التأكد من 601 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 476727.

وبلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح أربعة ملايين و236 ألفا و386 شخصا. ، فيما وصل عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح مليونا و960 ألفا و996 شخصا.