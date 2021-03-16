غيبوبة سكر تتسبب في انقلاب سيارة في جزيرة الغزالة بطرابلس

تسببت غيبوبة سكر في انقلاب سيارة بعد تدحرجها في جزيرة الغزالة، في حادث رصدته كاميرات مراقبة تابعة لمديرية أمن طرابلس.

وقالت المديرية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن سائق السيارة تعرض إلى غيبوبة سكر خلال القيادة ما أسفر عن فقدانه السيطرة على سيارته وتدحرجها في جزيرة الغزالة.

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وأشارت إلى أن السائق «لم يكن في وعيه» حين وقع الحادث، لكنه أعرب عن أسفه البالغ موضحًا أنه لم يعرف ما الذي حدث إلا حين آفاق من غيبوبته.

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