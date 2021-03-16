مكونات المنطقة الشرقية تدعو للتحقيق في الأعمال الإرهابية ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت مكونات المنطقة الشرقية السياسية والاجتماعية والحقوقية تمسكها بقوات الجيش الوطني بقادة المشير خليفة حفتر، على اعتبار أنهم خرجوا في الساعات الأولى ضد عناصر أنصار الشريعة الإرهابية .

ودعو في تسجيل مرئي، خلال ملتقى مدينة الأبيار، تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، إلى فتح تحقيق في كل الأعمال الإرهابية التي حدثت في شوارع بنغازي، وعلى رأسها جريمة اختطاف النائبة سهام سرقيوة والنشطاء الحقوقيين، واغتيال الناشطة حنان الرعصي.

كما دعو إلى الكشف عن جميع السجون السرية في المنطقة الشرقية ومعرفة مصير كل المختطفين، ومعاقبة كل من قاموا بالخطف أو أمروا به، كما دعوا إلى عدم تحرك أي مركبة لا يوجد عليها الشعار الدال على تبعيتها.

وشددوا في بيانهم المرئي على ضرورة إخراج جميع الكتائب المسلحة والتشكيلات العسكرية من مدينة بنغازي، واستلام وزارة الداخلية مهمة تأمين المدينة .

وأعلنوا دعمهم لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.