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الجمارك والسفارة الإسبانية تبحثان سبل التعاون في مكافحة المخدرات والتهريب

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ناقش مدير عام مصلحة الجمارك سليمان سالم، مع سفير المملكة الإسبانية لدى ليبيا والوفد المصاحب له اليوم، أوجه التعاون بين مصلحة الجمارك والمملكة الإسبانية، خاصة في مجال مكافحة المخدرات والتهريب وتبادل المعلومات.

سفير المملكة الإسبانية من جهته بين أن بلاده بصدد فتح السفارة في أقرب وقت ممكن، وأن هناك اهتماما من الشركات الإسبانية بالعودة إلى العمل في ليبيا لتنفيذ عدد من المشاريع المتوقفة، هذا وتقدمت مصلحة الجمارك بمشروع مذكرة تفاهم بين الجمارك الليبية والجمارك الإسبانية، تقضي بالتعاون الإداري وتبادل المعلومات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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