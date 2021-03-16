إيطاليا تعتز مواصلة تعزيز تعاونها العسكري مع وزارة الدفاع الليبية

أكد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، الثلاثاء، على أن سلطات بلاده «تعتزم مواصلة تعزيز تعاونها الفني العسكري مع وزارة الدفاع الليبية»، مشيرا إلى الاتفاقية الفنية الموقعة بين الجانبين بهذا المجال في شهر ديسمبر 2020، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وشدد غويريني، في بيان صادر عن وزارة الدفاع في روما عن مضمون اجتماعه اليوم في برلين مع نظيرته الألمانية أنيغريت كرامب-كارينباور، على أن «إيطاليا ستركز بشكل خاص على المجالات الأساسية للتعاون العسكري والتأهيل والتدريب، فضلاً عن ضمان الدعم الذي تقدمه لأنشطة إزالة الألغام الإنسانية».

وحسب البيان، وصف الجانبان الإيطالي والألماني عملية الاستقرار في ليبيا بـ«المهمة للغاية»، وعملية «ايريني» الأوروبية لمراقبة حظر دخول السلاح إليها بـ«المظهر العملي لالتزام الاتحاد الأوروبي تجاه البلاد».

كما أعرب غويريني وكرامب – كارينباور عن ارتياحهما لتنصيب حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

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ووقعت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني يوم 4 ديسمبر 2020 على اتفاقية للتعاون العسكري الفني المشترك مع وزارة الدفاع الإيطالية، تشمل التدريب والمعلومات الفنية والدعم والتطوير والصيانة والاستشارات وتبادل الخبرات في مجال الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود البرية والبحرية والجوية وعمليات مكافحة المخدرات والتهريب، والتخلص من الذخائر والألغام وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية.

وأوضح المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق السابقة صلاح النمروش حينها أن الاتفاقية تشمل المشاركة في التدريبات العسكرية والمناورات، فضلا عن هيكلة وتنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية، والتعاون في مجال الطب العسكري، من خلال تأهيل الكوادر الطبية والطبية المساعدة والأجهزة والمعدات وتبادل الاستشاريين والمعلومات والخبرات في مجال البحث العلمي والتقني والأمن العسكري.

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