وصول سفينتي إسبرنيزا وسيشيليا محملتين ببضائع وسلع منوعة إلى ميناء بنغازي

دخلت سفينة نقل الحاويات “بي إف إسبرينزا” إلى ميناء بنغازي، وعلى متنها مئتان وسبع وخمسون حاوية بضائع متنوعة.

بالإضافة إلى دخول السفينة “سيشيليا”، محملة بواحد وثلاثين ألف طن من أكياس السكر، وفقا للمتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي.

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