الدبيبة خارج دائرة الاتهام.. تقرير لجنة الخبراء يثبت واقعة الرشاوى

كشف التقرير النهائي للجنة الخبراء المعنية بليبيا المقدم لمجلس الأمن الدولي، عن تلقي أعضاء بلجنة الحوار السياسي رشاوى.

وذكر التقرير الذي اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، أنه ثبت لدى اللجنة أن ما لا يقل عن 3 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي عرضت عليهم رشاوى خلال الجولة الأولى التي عقدت في أوائل نوفمبر الماضي، من أجل التصويت لمرشح معين لمنصب رئيس الوزراء.

وأضاف التقرير: “كان المشاركون المعنيون بهذه المحاولات حاسمين في رفضهم الرشاوى”، مشيرا إلى أن مكتب النائب العام في طرابلس تلقى شكاوى من أعضاء الملتقى ومنظمات المجتمع المدني بشأن تلك المسألة.

ولم يفصح التقرير عن تفاصيل وقائع الرشاوى واكتفى بإرفاقها في ملحق سري إلى أعضاء مجلس الأمن.