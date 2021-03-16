ليبيا الان

المنفي يمهل الوزراء 75 يوماً لتقديم إنجازاتهم أو الرحيل

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

 أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي  أن هناك  قرارات ستتخذ لصالح الوطن والمواطن ابتداء من  يوم غد الأربعاء .

المنفي قال في تغريدة له على حسابه على ” تويتر ” “أصدرنا التعليمات والتوجيهات للحكومة بالبدء في العمل الميداني وحلحلة المشاكل والعراقيل بعد أن استلمنا اليوم مهامنا الرسمية، وسنبدأ العمل كما أوضحت سابقاً من الاستلام .

وأضاف ”على أي وزير تقديم إنجازات عمله في خلال 75 يوماً، ومن لا يستطيع العمل يُقال ويُعين بديله، فهناك كفاءات تستطيع العمل بشكل أفضل لتقديم الخدمات المطلوبة .

وجرت في يوقت سابق اليوم  مراسم التسليم والتسلم  بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابق برئاسة  فائز السراج  ورئيس المجلس الرئاسي الجديد في ديوان مجلس الوزراء بطرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك