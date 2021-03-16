المنفي يمهل الوزراء 75 يوماً لتقديم إنجازاتهم أو الرحيل

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن هناك قرارات ستتخذ لصالح الوطن والمواطن ابتداء من يوم غد الأربعاء .

المنفي قال في تغريدة له على حسابه على ” تويتر ” “أصدرنا التعليمات والتوجيهات للحكومة بالبدء في العمل الميداني وحلحلة المشاكل والعراقيل بعد أن استلمنا اليوم مهامنا الرسمية، وسنبدأ العمل كما أوضحت سابقاً من الاستلام .

وأضاف ”على أي وزير تقديم إنجازات عمله في خلال 75 يوماً، ومن لا يستطيع العمل يُقال ويُعين بديله، فهناك كفاءات تستطيع العمل بشكل أفضل لتقديم الخدمات المطلوبة .

وجرت في يوقت سابق اليوم مراسم التسليم والتسلم بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابق برئاسة فائز السراج ورئيس المجلس الرئاسي الجديد في ديوان مجلس الوزراء بطرابلس.