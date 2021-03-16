«قوة الردع» نفذت عمليات إذلال جنسي بحق المحتجزات من النساء في سجن معيتيقة

كشف تقرير خبراء الأمم المتحدة المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن، عن أن فريق الخبراء ظل يتلقي شهادات الاحتجاز الرسمية، من محتجزين سابقين لدى قوة الردع الخاصة في سجن معيتيقة، وأفاد هؤلاء عن حالات الاحتجاز التعسفي والتعذيب ومصادرة الممتلكات وتعرض النساء المحتجزات للإذلال الجنسي على أيدي الحراس الذكور، وقيل إن خالد الهيشري المعروف باسم البوتي كان يضطلع بدور قيادي، وطلب فريق الخبراء عقد اجتماع مع ممثلي قوة الردع الخاصة في طرابلس دون جدوى.

أضاف “التقرير” الذي حصلت عليه “الساعة 24” في الصفحة رقم 13، أنه على غرار ما حدث في صبراتة وصرمان منتصف أبريل 2020 عقب سيطرة حكومة الوفاق على ترهونة واسترجاعها من قبضة قوات حفتر سجلت أعمال انتقامية ونهب من قبل قوات الوافق