«الدبيبة» يطالب «صنع الله» بتحويل إيرادات النفط المحجوبة إلى المصرف المركزي

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، بتحويل الإيرادات النفطية المحجوبة بالبنك الخارجي، إلى حسابات وزارة المالية بالمصرف المركزي واستمرار تحويلها وفقاً للآلية المتبعة لذلك وإحالة نسخة لهم بالخصوص.

وأوضح الخطاب الصادر، الذي اطلعت “الساعة 24″ على نسخه منه، إن ذلك يأتي في إطار عمل حكومة الوحدة الوطنية على إعداد مشروع الميزانية العامة للعام المالي 2021 والتي تضمن تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات المزمع تنفيذها لعام 2021 والتي تتطلب تكاتف جهود كافة مؤسسات الدولة وخصوصا المؤسسات المالية والاقتصادية التي تدير وتحتفظ بموارد الدولة”.

وتابع الخطاب:” أن الموارد النفطية تعد الركيزة الأساسية لتنفيذ البرامج من خلال المحافظة على معدلات الإنتاج والتصدير وعودة تدفق الإيرادات النفطية لحسابات الدولة السيادية وضمان استمرار المؤسسات الاقتصادية لتنفيذ برامجها وللرفع من المعاناة عن المواطنين”.

ولفت الخطاب، إلى أن الاجتماع المنعقد في 1 ديسمبر 2020 والتي انتهى إلى حجب الإيرادات النفطية لدى مصرف الليبي إلى حين منح الثقة لحكومة الوحدة، وبالإشارة إلى الإجراءات المتخذة حيال منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من قبل مجلس النواب بتاريخ 10 مارس 2021 والتي باشرت مهامها وستشرع في تنفيذ برامجها على كامل التراب الليبي”.

واستطرد الخطاب:” لدواعي المصلحة العامة يطلب منكم تحويل الإيرادات النفطية المحجوبة إلى المصرف الليبي الخارجي إلى حسابات وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي واستمرار تحويلها وفقا للإجراءات المتبعة لذلك، وموافاتنا بنسخة من الإجراءات المتخذة.