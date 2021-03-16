قصر القشلة.. معلم تاريخي يعاني الإهمال

قصر القشلة العثماني بمدينة بنغازي، أثر من الحقبة التركية ذو قيمة جمالية ومعمارية، يعاني الإهمال، وجدرانه وأسقفه آيلة للسقوط.
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قناة ليبيا
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