وزير الداخلية يحضر حفل تخريج الدفعة الأولى لدورة التجنيد بالإدارة العامة للعمليات الأمنية

حضر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، عصر اليوم الثلاثاء، بمقر المعهد التدريب التخصصي، حفل تخريج الدفعة الأولى لدورة التجنيد لصالح الإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وأكد الوزير، في كلمة ألقاها خلال حفل التخريج، بأن هذه الدفعة الأولى من متخصصي العمليات الأمنية، تلقوا كافة التدريبات التي تؤهلهم للممارسة المهام المناطة بهم في حفظ الأمن.

وأعرب الوزير عن أمله في أن تكون هذه الدفعة رافداً هاماً لتحقيق الأمن والاستقرار بكافة ربوع البلاد، وترسيخ العقيدة الأمنية التي ترتكز على نبذ الفرقة وتوحيد الصفوف تحت راية الوطن، موضحاً أنه لابد أن «نتحمل مسؤولياتنا جميعاً لحمل هذه الأمانة أمام الوطن المواطن».

وهنأ الوزير الخريجين لإتمامهم البرنامج التدريبي بنجاح، مثمناً الجهود التي بذلها المشرفون على هذه الدفعة.

وتخلل الحفل استعراض لكراديس الخريجين، وكذلك لوحات قتالية أمنية قدمها الخريجون في عدد من الفنون القتالية.

وفي ختام الحفل تم منح شهائد للأوائل من الخرجين وتقديم درع للوزير.

كما حضر حفل التخريج وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ووكيل الوزارة لشؤون الهجرة محمد الشيباني، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير الإدارة العامة للتدريب، ونائب رئيس هيئة السلامة الوطنية ورئيس قوة التدخل السريع ومدير المعهد التخصصي وعدد من الضباط وضباط الصف بالوزارة وأهالي الخريجين.

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