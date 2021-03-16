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الطفلة فرح تحكي تجربتها مع الرسم في سرت

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّرت فرح عن سعادتها بعد ما وصلت موهبتها في نادي الرسم الذي تقيمه منظمة المبادر ضمن أندية مشروع “السلام من خلال الأطفال” بالشراكة مع اليونسيف في مدينة سرت.

وأوضحت اليونيسف، “لم يكن الفرح حليفاً لـ(فرح) قبل انضمامها للمشروع، فقد كانت تعاني مثل أقرانها في مدينة سرت من ويلات الحرب فقد تدمر منزلها، ناهيك عن الآثار الاقتصادية السيئة لهذه الحرب على أهلها ومجتمعها”.

ومنح مشاركة فرح في المشروع مع زميلاتها وأقرانها، الكثير من الأمل في الحياة، والتسلية التي تشغل بالها عن الدمار والحرب وتدفعها لكي تتمسك بما تحبّ.. تلك الحياة التي افتقدتها كثيراً..

ولفتت المنظمة، إلى أن “اليوم رأينا الفرحة في عيون ( فرح ) وهي ترينا رسوماتها وتشرح لنا عنها وما رسمته ريشتها الصغيرة من معاني”.

ونوّهت اليونيسف، أن اسم “فرح” – اسم مستعار لطالبة من مدينة سرت مشاركة في مشروع “السلام من خلال الأطفال”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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