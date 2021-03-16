“الخارجية الليبية”: “المنقوش” تتسلم مهامها في مشهد تاريخي

تسلمت الدكتورة نجلاء المنقوش مهامها وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي، خلفا لمحمد الطاهر سيالة الذي شغل هذا المنصب في حكومة الوفاق منذ منتصف مارس 2016.

وقالت وزارة الخارجية الليبية، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن مراسم التسليم والاستلام لمهام وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، جرت اليوم الثلاثاء، في مشهد حضاري وفي سابقة تاريخية تتمثل في تولي أول سيدة في تاريخ ليبيا مهام وزير الخارجية والتعاون الدولي”.

وأضاف البيان: “عقب إتمام مراسم الاستلام والتسليم عقدت المنقوش رفقة سيالة اجتماعًا حضره الوكلاء ومدراء الإارات بالوزارة”.