تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا: تركيا خرقت حظر توريد السلاح إلى ليبيا بدعمها قوات الوفاق

كشف تقرير لجنة الخبراء الأممية المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن، عن تورط تركيا في خرق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا المفروض منذ 2011، بشكل ينتهك القانون الدولي.

وذكر التقرير الذي صدر اليوم، وحصلت “الساعة 24″ أن جلب تركيا للتكنولوجيا العسكرية المتطورة إلى ساحة النزاع عنصراً حاسماً في حرب الاستنزاف التي لم تكن مرئية في كثير من الأحيان، وأسفرت عن هزيمة قوات حفتر خلال عام 2020، إلى جانب توفيرها قدرات فعالة في الاستخبارات التجميعية والعادية وقدرات المراقبة والاستطلاع إلى ترجيح القوة لصالح قوات حكومة الوفاق”.

وتابع “التقرير”: “في 27 مارس 2020، أعلن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي عن بدء عملية عاصفة السلام وتحولت خلالها حكومة الوفاق إلى وضع الهجوم على امتداد الشريط الساحلي، وشملت القدرات الاستخبارتية المعززة استخبارات الإشارات التي تديرها تركيا وعمليات المراقبة والاستطلاع الي توفرها المركبات المقاتلة المسيرة من دور طيار من طراز بيرقدار 2”.