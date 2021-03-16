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ميناء بنغازي البحري.. شريان يغذي عدة مناطق في البلاد

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يشهد ميناء بنغازي حركة تجارية وملاحية نشطة، حيث تجولت كاميرا قناة ليبيا في الميناء، للاطلاع على الدور المهم الذي يقدمه لأهالي المدينة والمناطق المجاورة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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