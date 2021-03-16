ميناء بنغازي البحري.. شريان يغذي عدة مناطق في البلاد

يشهد ميناء بنغازي حركة تجارية وملاحية نشطة، حيث تجولت كاميرا قناة ليبيا في الميناء، للاطلاع على الدور المهم الذي يقدمه لأهالي المدينة والمناطق المجاورة.

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