تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة يكشف تورط تركيا في إرسال آلاف المقاتلين السوريين إلى ليبيا

كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن، عن تورط تركيا في إرسال آلاف المقاتلين السوريين إلى ليبيا، لقتال قوات الجيش الوطني الليبي، ضمن تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، وقال: “ينشط المقاتلون السوريون في ليبيا منذ أواخر ديسمبر 2019، وتحديداً بعد توقيع الاتفاق الأمني مع تركيا، وقد تأرجحت أعدادهم بين 4 آلاف فرد إلى 13 آلفاً، ويعمل من بينهم تحت قيادة قوات حكومة الوفاق، من بينهم 250 قاصراً”.

أضاف تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن: “لاحظ فريق الخبراء ارتفاعاً في وتيرة توحيد مختلف الجماعات المسلحة أو قادتها تحت السلطة المباشرة للمجلس الرئاسي، وفي ظل استمرار نفاذ الجماعات المسلحة إلى داخل مؤسسات الدولة وخاصة كتيبة النواصي وغنيوة وقوة الردع الخاصة، صادرت هذه الجماعات تكتسب شرعية غير مستحقة وصارت المنافسة تحتدم داخل الهيكل الأمني”.

وأشار التقرير إلى أنه من أساليب العمل الشائعة لدى الجماعات المسلحة استخدام التسجيلات وسيلة للابتزاز والحصول على مناصب حكومية مغرية تتيح لها منافذ إلى السلطة وإلى المال.

وذكر التقرير الذي صدر اليوم، وحصلت “الساعة 24” أن: “جلب تركيا للتكنولوجيا العسكرية المتطورة إلى ساحة النزاع عنصراً حاسماً في حرب الاستنزاف التي لم تكن مرئية في كثير من الأحيان، وأسفرت عن هزيمة قوات حفتر خلال عام 2020، إلى جانب توفيرها قدرات فعالة في الاستخبارات التجميعية والعادية وقدرات المراقبة والاستطلاع إلى ترجيح القوة لصالح قوات حكومة الوفاق”.