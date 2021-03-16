السفير الألماني: “تسليم السلطة” حدث استثنائي لليبيين وإشارة قوية للمنطقة

بارك السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتش، اليوم الثلاثاء، مشهد تسلم السلطة الجديدة مهامها.

ووصف أوفيتش في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، مراسم استلام السلطة الجديد مهامها بالحدث الاستثنائي.

وقال: “من خلال حفل تسليم السلطة اليوم، تُظهر ليبيا جدوى الانتقال السلمي للسلطة”، مضيفا: “وهذه تعتبر إشارة قوية، لليبيين وللمنطقة وكل الشركاء، ويمكن أن يكون هذا بداية لأمور أكثر إيجابية”.

وأردف السفير الألماني: “خالص الاحترام والتقدير والتهاني القلبية.. مبروك”.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إلى مقر رئاسة الحكومة في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، وكان في استقبالهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، وأعضاء المجلس.

وقال المنفي، في كلمته خلال مراسم تسليم السلطة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية، إن اليوم يعد «مشهدًا تاريخيًّا» لليبيين في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

وأضاف أن الجزء الأول من عمل المجلس وحكومة الوحدة «سيكون التجهيز للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر»، معقبًا: «سنسلم السلطة في موعدها كما وعدنا الليبيين».