تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة: تركيا زودت «الوفاق» بطائرات وفرقاطات ومنظومات صواريخ متطورة

كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن، عن أنه لم يكن لدى قوات حكومة الوفاق قدرة على شن هجمات محلية باستخدام المركبات المقاتلة المسيرة من دون طيار لولا استخدام ما تسلمته من تركيا من هذه المركبات من طراز بيرقدار، وكانت هذه المركبات هدفاً سهلاً للهجمات الأرضية أثناء وجودها في قواعد العمليات في مطاري طرابلس ومصراتة، وكانت تتعرض للتدمير في الجو بسهولة عند إطلاقها بواسطة منومة الدفاع الجوي بانستر.

أضاف “التقرير” الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة مفصلة منه في 555 صفحة اليوم الثلاثاء قائلاً: “كان توقيع اتفاق التعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق وتركيا في 27 نوفمبر 2019 مؤشراً قوياً على أن تركيا ستزيد من دورها العسكري في ليبيا وبعد ذلك بوقت قصير أرسلت تركيا فرقاطات من طراز جابايا، بهدف توفير مظلة دفاعية جوية متوسطة المدى على طول الشريط الساحلي الغربي لليبيا مجهزة بمنظومة صواريخ أرض أرض وأرض جو من طراز إم أي إم 23 هاوك، توفر دفاعاً موسعاً للمطارات في طرابلس ومصراتة إلى جانب المنظومة توفر منظومات دفاع جوي قصير من طراز كوركوت ومنظومة الدفاع الجوي المحمولة الدعم في حماية هذه المواقع”.

وتابع “التقرير”: “في 27 مارس 2020، أعلن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي عن بدء عملية عاصفة السلام وتحولت خلالها حكومة الوفاق إلى وضع الهجوم على امتداد الشريط الساحلي، وشملت القدرات الاستخبارتية المعززة استخبارات الإشارات التي تديرها تركيا وعمليات المراقبة والاستطلاع الي توفرها المركبات المقاتلة المسيرة من دور طيار من طراز بيرقدار 2”.