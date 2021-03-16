الدبيبة: إجراءات “الوفاق والمؤقتة” المخالفة للمهام التسييرية باطلة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا بإبطال عشرات قرارات التعيين وغيرها، تم توقيعها في بعض الوزارات في حكومة الوفاق والحكومة الليبية خلال الأيام الماضية، بتاريخ رجعي.

وقال الدبيبة في قراره رقم 3، الذي طالعته “الساعة 24″، إن عددا من الوزراء في حكومتي الوفاق والمؤقتة قاموا بإجراءات تخالف صلاحياتهم التسييرية التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن كل الإجراءات المتخذة والتي تخالف المهام التسييرية وتصريف الأعمال بالوزارات تعد باطلة وبدون أي أثر قانوني.