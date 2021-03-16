تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة: تركيا استخدمت مطارات وموانيء غرب ليبيا لإدخال العتاد العسكري لـ«الوفاق»

كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن، والصادر اليوم الثلاثاء في 555 صفحة، عن رسوم توضيحية وخرائط تم الكشف عنها لأول مرة توضح مناطق تمركز منظومة الصواريخ التركية على طول الساحل الشمالي الغربي دعماً لحكومة الوفاق، وقواتها بعد الاتفاق الأمني التي وقعته مع أنقرة في نوفمبر 2019.

ذكر التقرير الذي حصلت عليه “الساعة 24″ أن تركيا أدخلت المزيد من العتاد العسكري عبر موانيء ومطارات الغرب الليبي دون مقاومة دعماً لقوات حكومة الوفاق، وجرى إيفاد مستشارين عسكريين أتراك، وهو ما أتاح لقوات حكومة الوفاق الحصول على مشورة ضباط عسكريين محترفين، ومدربين على تكتيكات حلف شمال الأطلسي ويملكون خبرات عسكرية عصرية واسعة”.

أضاف تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن، قائلاً: “أصبح التخطيط للعمليات مهنياً، حيث تحدد أهداف مرحلية وتخصص لها الأصول اللازمة لتحقيقها وأدى ذلك إلى زيادة المرونة في الانتشار الميداني لقوات حكومة الوفاق، وهو ما يسمح لها بأن تكون في الاستجابة للأحداث أسرع من قوات حفتر التي يتعين عليها الموافقة على جميع القرارات العسكرية في أعلى المستويات”.

أضاف “التقرير” الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة مفصلة منه في 555 صفحة اليوم الثلاثاء قائلاً: “كان توقيع اتفاق التعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق وتركيا في 27 نوفمبر 2019 مؤشراً قوياً على أن تركيا ستزيد من دورها العسكري في ليبيا وبعد ذلك بوقت قصير أرسلت تركيا فرقاطات من طراز جابايا، بهدف توفير مظلة دفاعية جوية متوسطة المدى على طول الشريط الساحلي الغربي لليبيا مجهزة بمنظومة صواريخ أرض أرض وأرض جو من طراز إم أي إم 23 هاوك، توفر دفاعاً موسعاً للمطارات في طرابلس ومصراتة إلى جانب المنظومة توفر منظومات دفاع جوي قصير من طراز كوركوت ومنظومة الدفاع الجوي المحمولة الدعم في حماية هذه المواقع”.