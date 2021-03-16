المنفي يلتقي المنقوش بعد تسلم مهامها بوزارة الخارجية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي اليوم الثلاثاء بمدينة طرابلس وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الدكتورة نجلاء المنقوش.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان طالعته “الساعة 24″، إن ذلك جاء في أول زيارة للمنقوش لرئيس المجلس بعد استلامها وزارة الخارجية.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إلى مقر رئاسة الحكومة في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، وكان في استقبالهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، وأعضاء المجلس.

كما، تسلمت الدكتورة نجلاء المنقوش مهامها وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، خلفا لمحمد الطاهر سيالة الذي شغل هذا المنصب في حكومة الوفاق منذ منتصف مارس 2016.