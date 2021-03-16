في إشارة للسراج وباشاغا..«الدريجة»: التسليم والاستلام ليس بالخروج في سيارات متواضعة لتأخذك إلى العش الذهبي

قال محسن الدريجة رئيس محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار سابقًا:« التسليم والاستلام ليس الخروج في سيارات متواضعة أمام الإعلام- في إشارة إلى مغادرة فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق وفتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق- ولكنه تسليم الإمانة التي سلمت من حكومة لأخرى وهي في أفضل حال».

وأضاف محسن الدريجة، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:« أما أن تستنزف دولة وتفقر شعبها ثم تركب سيارة متواضعة للتصوير ولتأخذك إلى عشك الذهبي فهذا استخفاف».

ووصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إلى مقر رئاسة الحكومة في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، وكان في استقبالهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، وأعضاء المجلس.

وقال المنفي، في كلمته خلال مراسم تسليم السلطة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية، إن اليوم يعد «مشهدًا تاريخيًّا» لليبيين في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

وأضاف أن الجزء الأول من عمل المجلس وحكومة الوحدة «سيكون التجهيز للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر»، معقبًا: «سنسلم السلطة في موعدها كما وعدنا الليبيين».