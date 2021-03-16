تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة: أنقرة أرسلت إلى ليبيا 18 رحلة أسلحة وصواريخ وطائرات تركية وإيرانية

كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن، عن أن تركيا أرسلت ثلاث فرقاطات حراسة للسفينة التجارية إم في سيركين، التي كانت تحمل علم جمهورية تنزانيا المتحدة، بدعوة أن السفينة كانت تحت حماية الفرقاطات التركية، ورست السفينة التجارية في مصراتة في 11 يونيو 2020 حيث تم تفريغ حمولتها سراً بعد إغلاق الميناء أمام جميع الأنشطة التجارية الأخرى.

وأورد التقرير جداول تفصيلية بحركة السفن التركية التي رست بموانيء غرب ليبيا وعلى متنها ذخائر وقذائف ومركبات قتالية وطائرات وصواريخ مضادة للدبابات، كان أولها 23 نوفمبر 2019، أي بعد توقيع الاتفاق الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق بيومين إثنين فقط، حيث تم رصد نقل منظومة تركية للحرب الإلكترونية، تسمى “أسيل سان كورال” وتم نقل ذخائر يوم 16 يناير عبارة عن قذيفة موجهة مضادة للدبابات صنعت في جمهورية إيران الإسلامية، و6 منظومات قذائف أرض جو تركية بتاريخ 17 يناير بواسطة سفينة تجارية تسمى “سينجل إيجل”.

ووفقاً للتقرير، شملت الأسلحة التركية التي جرى نقلها إلى قوات حكومة الوفاق، بحسب تقرير …… في 27 يناير 2020 عبارة عن 12 منظومة دفاع جوي ذاتية الدفع مكونة من مدفع مزدوج الفوهة عيار 35 ملم، وصاروخ موجه من طراز روكيستان آمتاس المضاد للدبابات، وفي اليوم التالي 28 يناير 2020 جرى نقل 4 فرقاطات طراز جابايا، وتم نقل مركبة قتالية مدرعة من طراز فينس 15 التركية، وأيضاً مدفع هاويتزر ذاتي الدفع عيار 155 ملم، تم نقل بعدها وتحديداً في 6 أبريل 2020 ذخيرة من طراز هاربي، وفي 19 أبريل 2020 تم نقل مركبات مقاتلة مسيرة من طراز تاي آنكا.

وبحسب التقرير، شملت رحلات نقل الأسلحة التركية إلى ليبيا، رحلة لنقل طائرات من طراز هرقل في 21 مايو 2020، وطائرات إف 16 في 23 مايو 2020ـ وذخيرة أخرى من طراز كارجو-2 يوم 27 مايو 2020، وفي 18 يوليو 2020 تم نقل منظومة قاذفات صواريخ متعددة من طراز روكستان، كما تم نقل قذائف هاون شديدة الإنفجار عيار 120 ملم في 9 أكتوبر 2020، وتدريب القوات التركية عناصر تابعة للوفاق على الغوص في الخمس، في 10 نوفمبر 2020، إلى جانب تدريب تقني في تاجوراء على أيدي القوات التركية على استخدام مدفع هاويتزر عيار 155 ملم في 13 نوفمبر 2020، وفي اليوم التالي تم تدريب المشاة في إسبارتا التركية لعدد 171 جندياً.

ودربت تركيا في 21 نوفمبر 2020 عدداً من عناصر الوفاق في قاعدة القوات الخاصة التركية، وفي منتصف نوفمبر تم تدريب ضباط مراقبة ميدانية على أيدي ضباط أتراك في الخمس، كما تم في 30 نوفمبر 2020 تدريب على النزول بالحبال على أيدي القوات التركية في تاجوراء، بحسب التقرير.