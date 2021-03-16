وزير المواصلات: سنقدم كل الدعم للمؤسسة الوطنية للنفط

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، وزير المواصلات محمد الشهوبي، اليوم الثلاثاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة.

وأكد الشهوبي، والمسؤول عن الميزانية العامة بالحكومة، تقديم كل الدعم للمؤسسة الوطنية للنفط، كونها الرافد الأساسي والممول الرئيسي لاقتصاد البلاد والميزانية العامة، التي يتم من خلالها إدارة كافة شؤون الدولة، وتحريك عجلة الاقتصاد.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط، طالعته “الساعة 24″، أن اللقاء شهد مناقشة خطط المؤسسة للمحافظة على استدامة الإنتاج وزيادته، بما يحقق مزيدا من الدخل للدولة الليبية ودعم اقتصادها الذي عانى كثيراً خلال السنوات الماضية.

وأضاف البيان أن صنع الله أكد أن «المؤسسة وشركاتها وبعزيمة كل عاملي قطاع النفط الشرفاء، لن تدخر أي جهد لأجل تقوية اقتصادها، وتأمين وحفظ ثرواتها من أجل الأجيال القادمة، الذين سيساهمون في بناء الدولة الليبية المزدهرة التي ينشدها جميع الليبيين».