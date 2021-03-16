تقرير خبراء الأمم المتحدة: أي تدريب تقدمه تركيا لـ«قوات الوفاق» يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن

كشف التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بليبيا المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن، أن فريق الخبراء إلى ليبيا لا يرى بأن أي تدريب تقدمه تركيا إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق يدخل في إطار “المساعدة الأمنية أو المساعدة في مجال نزع السلاح” وبالتالي فذلك التدريب لا يندرح ضمن الاستثناء الوارد في الفقرة 10 من القرار 2095، الخاص بحظر توريد الأسلحة.

أضاف التقرير أن كل رحلة جوية نفذتها تركيا إلى ليبيا بطائرة عسكرية تشكل انتهاكاً لحظر توريد الأسلحة، وأنه لم يكن لدى قوات حكومة الوفاق قدرة على شن هجمات محلية باستخدام المركبات المقاتلة المسيرة من دون طيار لولا استخدام ما تسلمته من تركيا من هذه المركبات من طراز بيرقدار، وكانت هذه المركبات هدفاً سهلاً للهجمات الأرضية أثناء وجودها في قواعد العمليات في مطاري طرابلس ومصراتة، وكانت تتعرض للتدمير في الجو بسهولة عند إطلاقها بواسطة منومة الدفاع الجوي بانستر.